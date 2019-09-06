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Alibaba $225 (+27,13%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов
Делать это они смогут только в сопровождении опытного водителя. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, но права выдают только после совершеннолетия
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

МВД предлагает допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий, ведомство подготовило соответствующие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», сообщается на сайте министерства.

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.

Условия таких поездок и требования к сопровождающему водителю, согласно предложению МВД, должно определить правительство.

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Помимо этого МВД предлагает допускать к управлению грузовым и пассажирским транспортом только при наличии стажа управления транспортом категории В, а также увеличить минимальный возраст для получения прав категории D до 24 лет, а С — до 21 года.

Согласно поправкам, иностранные права будут признаны недействительными через полгода после того, как их владелец получит вид на жительство или станет гражданином России. При этом иностранные права категорий D и С можно будет обменять на российские только после соответствующего обучения и сдачи экзаменов.

В то же время законопроект предусматривает, что наличие любой из категорий СЕ или DE автоматически подтверждает право на управление легковым автомобилем с прицепом (BE), при наличии также категории В. При этом категория CE будет давать право на вождение транспортом категории DE (при наличии D).

Поэтапный доступ хотят внедрить и к тяжелым мотоциклам категории А, для этого в законопроекте предусмотрена новая категория — А2, в которую входят мотоциклы с максимальной мощностью не более 35 кВТ и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не выше 0,2 кВт/кг.

«Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории А увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории А2. При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется», — рассказали в МВД.

Поправки МВД также вводят запрет на допуск к экзаменам и выдачу водительских прав лицу, не имеющему права на управление транспортом, в случае вождения в состоянии алкогольного опьянения или отказа от прохождения медосвидетельствования. «Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, — до истечения одного года», — пояснили в МВД.

Автор: Константин Нагаев
Теги: вождение, несовершеннолетние
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