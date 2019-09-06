МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов

Делать это они смогут только в сопровождении опытного водителя. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, но права выдают только после совершеннолетия

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МВД предлагает допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий, ведомство подготовило соответствующие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», сообщается на сайте министерства.

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.

Условия таких поездок и требования к сопровождающему водителю, согласно предложению МВД, должно определить правительство.

Помимо этого МВД предлагает допускать к управлению грузовым и пассажирским транспортом только при наличии стажа управления транспортом категории В, а также увеличить минимальный возраст для получения прав категории D до 24 лет, а С — до 21 года.