В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские удостоверения

В Госавтоинспекции рассчитывают, что «нормативно» электронные права для водителей будут закреплены уже в следующем году. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников. «Технически мы к этому готовы», — заверил он

Михаил Черников (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В ГИБДД надеются, что переход в России на электронные водительские удостоверения произойдет уже в 2020 году. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

У ведомства, по его данным, «практически уже есть оцифрованная база». ГИБДД ее ведет с 2011 года, отметил собеседник агентства. «Мы хотим, чтобы это [переход на электронные права] было нормативно закреплено уже в следующем году», — добавил он, подчеркнув, что «технически» в Госавтоинспекции к этому готовы.

При этом для водителей, у которых уже есть права, после подобных реформ ничего не изменится, пояснил Черников. «Те водительские удостоверения, которые <...> есть, будут действительны», — подчеркнул глава ведомства.

Электронные документы, по его мнению, помогут бороться с подделкой водительских удостоверений, а также поспособствуют предотвращению случаев использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.