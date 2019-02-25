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В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские удостоверения
В Госавтоинспекции рассчитывают, что «нормативно» электронные права для водителей будут закреплены уже в следующем году. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников. «Технически мы к этому готовы», — заверил он
Михаил Черников (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В ГИБДД надеются, что переход в России на электронные водительские удостоверения произойдет уже в 2020 году. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

У ведомства, по его данным, «практически уже есть оцифрованная база». ГИБДД ее ведет с 2011 года, отметил собеседник агентства. «Мы хотим, чтобы это [переход на электронные права] было нормативно закреплено уже в следующем году», — добавил он, подчеркнув, что «технически» в Госавтоинспекции к этому готовы.

При этом для водителей, у которых уже есть права, после подобных реформ ничего не изменится, пояснил Черников. «Те водительские удостоверения, которые <...> есть, будут действительны», — подчеркнул глава ведомства.

Электронные документы, по его мнению, помогут бороться с подделкой водительских удостоверений, а также поспособствуют предотвращению случаев использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

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«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — отметил Черников. Это же, по его словам, относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. «Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — рассказал глава ГИБДД.

Электронные водительские права автомобилистам в России выдают с ноября 2016 года. Получить или поменять бумажные документы на машину можно в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Полный переход на электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства Черников анонсировал еще осенью прошлого года. Однако тогда, как писала газета «Коммерсантъ», точных сроков предстоящих изменений известно не было — технология только прорабатывалась.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ГИБДД, водительские права
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