ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,28 65,15 EUR Нал. 77,12 75,87 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6590,70 +45,00 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
Лента новостей
Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 11:18, РБК и Элитная недвижимость Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD 11:08, Политика В Якутии спасатели добрались до совершившего аварийную посадку вертолета 10:43, Общество Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек 10:34, Общество Следователи начали проверку по факту убийства полицейского в здании МВД 10:16, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:49, РБК и Мираторг В Македонии начался референдум о госнаименовании страны 09:36, Политика Губернатор Курганской области уйдет в отставку 09:01, Политика Тайфун «Трами» принесет ливневые дожди на Южные Курилы 08:31, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков 07:29, Общество Умер американский блюзовый певец Отис Раш 06:58, Общество В Японии число пострадавших в результате тайфуна возросло до 48 человек 06:02, Общество Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев 05:50, Политика Трамп после Генассамблеи ООН заявил о возвращении уважения мира к США 05:37, Политика Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью 05:03, Политика Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии 04:57, Экономика Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих 04:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 04:15, РБК и Canon В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны 03:45, Общество СМИ увидели в подлодке «Казань» потенциального «грозного противника» США 03:31, Политика В США допустили возможность морской блокады России 02:58, Политика Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора 02:45, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 02:17, Технологии и медиа В Испании во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь человек 01:50, Общество Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море 01:24, Политика Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита 01:07, Бизнес В Сербии пройдут совместные учения с ВКС России 01:07, Политика
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
Общество, 10:34
0
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
По последним данным индонезийских властей, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси погибли 832 человека. Высота волны достигала 6 м, поисково-спасательная операция продолжается
Разрушенные землетрясением дома в городе Палу, Индонезия (Фото: Reuters / Antara Foto Agency)

В ходе поисково-спасательной операции, которая проходит на острове Сулавеси в Индонезии, обнаружено более 800 тел погибших. Об этом, как передает Reuters, сообщил на брифинге представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Нугрохо.

По его словам, последствия удара стихии оказались более существенными, чем ранее оценивали власти. По данным на утро воскресенья, 30 сентября, погибли 832 человека. Многие из них, уточнил Нугрохо, получили смертельные травмы в результате обрушения зданий и сооружений. Около 16 тыс. человек были эвакуированы из района бедствия.

Ранее он пояснял, что большое количество жертв вызвано тем, что сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.

В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек
Общество

Высота цунами, вызванного землетрясением, достигала 6 м. 

Землетрясение у острова Сулавеси произошло утром в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 6,1, однако позднее в этом же районе было зафиксировано более разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. После него последовал​ ряд афтершоков, их общее количество к воскресенью достигло 170.

Под огонь критики попали местные власти, которые сначала выпустили предупреждение о цунами, однако буквально через полчаса дезавуировали его.

Путин и Медведев выразили соболезнования главе Индонезии после цунами
Общество

В первые часы власти сообщали о нескольких десятках погибших, потом их количество возросло до 382. В ночь на 30 сентября спасатели сообщили, что жертвами стихии стали 420 человек. В результате землетрясения были разрушены тысячи жилых домов, больниц, торговых центров. Кроме того, под водой оказалось главное шоссе, которое ведет в город Палу.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что россиян, скорее всего, на острове не было, потому что данная территория не является туристическим районом. Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Индонезия , землетрясение , цунами
Главное
Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD Политика
Материалы по теме
После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков Общество
В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter