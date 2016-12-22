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В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек
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В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек
Общество, 00:39
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В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек

В Индонезии число жертв землетрясения на острове Сулавеси возросло до 420 человек. Об этом заявили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), пишет индонезийский портал Kompas. Ранее сообщалось о 384 погибших.

Как отмечается в сообщении, все погибшие из города Палу. В ведомстве отметили, что поступают сообщения об ущербе от стихии из других городов, но о жертвах не сообщается. Также пока не оценена степень ущерба.

В Национальном управлении рассказали, что в 50 пунктах временного размещения были направлены 10 тыс. человек. В ведомстве добавили, что им оказывается помощь, в том числе медицинская.

Как сообщает Reuters со ссылкой на BNPB, в результате землетрясения тысячи жилых домов, больниц, торговых центров и отелей обрушились. Кроме того, под водой оказалось главное шоссе, которое ведет в город Палу, отрезав его. Представитель ведомства отметил, что наибольший ущерб может быть нанесен региону Дунгалу, который находится в 800 км от Палу и располагается ближе всего к эпицентру землетрясения.

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла предположил, что число жертв может возрасти до тысячи человек.

Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек
Общество


Землетрясения на Сулавеси произошло утром в пятницу, 28 сентября. Сначала на остров обрушилось цунами высотой шесть метров, а затем произошло землетрясение магнитудой 7,5. По словам представителя BNPB, в момент удара стихии люди были на пляже, не успели сразу убежать и погибли. Тогда сотни людей готовились провести пляжный фестиваль в честь годовщины города Палу, который находится на этом острове. Его планировали провести в пятницу вечером. Выжить смогли те, кто успел забраться на высоту более шести метров.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что данных о пострадавших и погибших россиянах, пока нет. По словам атташе Дениса Тетюшина, в российский дипломатической миссии предполагают, что граждан России на острове не было, потому что это не туристический район. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медедвеу выразили соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо и его народу.

Теги: Индонезия , землетрясение , стихийное бедствие
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