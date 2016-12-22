В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек

В Индонезии число жертв землетрясения на острове Сулавеси возросло до 420 человек. Об этом заявили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), пишет индонезийский портал Kompas. Ранее сообщалось о 384 погибших.



Как отмечается в сообщении, все погибшие из города Палу. В ведомстве отметили, что поступают сообщения об ущербе от стихии из других городов, но о жертвах не сообщается. Также пока не оценена степень ущерба.



В Национальном управлении рассказали, что в 50 пунктах временного размещения были направлены 10 тыс. человек. В ведомстве добавили, что им оказывается помощь, в том числе медицинская.



Как сообщает Reuters со ссылкой на BNPB, в результате землетрясения тысячи жилых домов, больниц, торговых центров и отелей обрушились. Кроме того, под водой оказалось главное шоссе, которое ведет в город Палу, отрезав его. Представитель ведомства отметил, что наибольший ущерб может быть нанесен региону Дунгалу, который находится в 800 км от Палу и располагается ближе всего к эпицентру землетрясения.

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла предположил, что число жертв может возрасти до тысячи человек.