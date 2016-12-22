Путин и Медведев выразили соболезнования главе Индонезии после цунами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с обрушившимся на остров Сулавеси цунами, который унес жизни 384 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в России «разделяют скорбь дружественного индонезийского народа» и попросил индонезийского президента передать близким и родственникам погибших слова сочувствия.
Пресс-служба кабмина передала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования Видодо. «От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями», — говорится в телеграмме.
Глава кабмина также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло два землетрясения магнитудой 6,1 и 7,5 и ряд афтершоков, после чего на остров обрушилось цунами. Власти Индонезии заявили о 384 погибших, большинство из них готовились на пляже к городскому фестивалю.