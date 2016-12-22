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После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков
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После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков
Общество, 07:29
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После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков

В Индонезии после землетрясения на острове Сулавеси были зафиксированы 170 повторных подземных толчков. Об это сообщил на своей странице в Twitter представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, в пораженных стихийном бедствии городах Палу и Дунгала отсутствует электричество, а также не хватает топлива. Он отметил, что в одном из населенных пунктов острова после землетрясения обрушился отель. Под его обломками находятся 50 человек. Нугрохо добавил, что для эвакуации необходимо тяжелое оборудование.

Землетрясение на индонезийском острове Сулавеси произошло после цунами в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 7,5. Жертвами стали по меньшей мере 420 человек. Как сообщили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Индонезийский вице-президент Юсуф Калла предположил, что число жертв может возрасти до тысячи человек.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что пока данных о пострадавших и погибших россиянах нет. В дипломатический миссии отметили, что, скорее всего, граждан России на острове нет, потому что данная территория не является туристическим районом. Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теги: Индонезия , землетрясение , стихийные бедствия
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