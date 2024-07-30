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Общество ,  
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Часть Керчи и пригородов остались без света из-за аварии

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Более 360 подстанций в Керчи и близлежащих селах обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Без света остались более 53 тыс. человек в Керчи, селах Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино — они расположены к северу от города, в сторону и на побережье Азовского моря.

«Объемы требуемых к выполнению работ уточняются. Планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка 3 часов», — написал он в своем телеграм-канале.

Mash пишет, что отключения связаны с пожарами сразу на четырех энергоподстанциях.

Материал дополняется.

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