Часть Керчи и пригородов остались без света из-за аварии
Более 360 подстанций в Керчи и близлежащих селах обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
Без света остались более 53 тыс. человек в Керчи, селах Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино — они расположены к северу от города, в сторону и на побережье Азовского моря.
«Объемы требуемых к выполнению работ уточняются. Планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка 3 часов», — написал он в своем телеграм-канале.
Mash пишет, что отключения связаны с пожарами сразу на четырех энергоподстанциях.
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