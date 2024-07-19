В Ялте вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

В Ялте возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 подстанций

Работу 24 из 40 трансформаторных подстанций в Ялте восстановили после аварии из-за роста нагрузки на электросети, сообщил Аксенов. Он пообещал вернуть полную подачу электричества к вечеру 19 июля

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Ялте вечером 18 июля вышли из строя порядка 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети, повреждены подземные коммуникации, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Со ссылкой на данные «Крымэнерго» он отмечает, что сейчас удалось восстановить работу 24 подстанций, полную подачу энергоснабжения планируют возобновить вечером 19 июля.

Аксенов также сообщил о смене гендиректора «Крымэнерго». По его словам, с 22 июля к исполнению обязанностей на этом посту приступит Максим Шклярский. Его предшественник — Вячеслав Гайдук — теперь стал заместителем гендиректора компании. Гайдук возглавлял «Крымэнерго» с сентября 2023 года. О причинах кадровых перестановок Аксенов не сообщил.

Глава Крыма также призвал усовершенствовать работу горячих линий и актуализировать графики веерных отключений из-за жалоб на их несоответствие реальности. По словам Аксенова, на обращения граждан по горячим линиям должны «отвечать руководители, а не специалисты call-центра». Он поручил обеспечить наличие информационных стендов в подъездах и частном секторе с контактами всех должностных лиц и депутатов, которые отвечают за взаимодействие с населением.

16 июля из-за неполадок на турбогенераторе временно отключали один из энергоблоков Ростовской АЭС, которая подает электроэнергию в объединенную энергосистему юга России. После этого возникли проблемы с электричеством в Севастополе и Крыму, а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

В пресс-службе Ростовской АЭС связывали отключения электричества с аномальной жарой и заявили об историческом максимуме потребления электроэнергии в последние дни — 21,1 тыс. МВт. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак прогнозировал на юге России дефицит 900 МВт электроснабжения в среднесрочной перспективе.