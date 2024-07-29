В результате атаки дронов пострадала электростанция в Орловской области
В Орловской области в результате атаки дронов пострадала электростанция, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
По его данным, в Глазуновском районе области сбили два беспилотника. Пострадавших нет, добавил он. Клычков уточнил, что оперативные службы занимаются устранением последствий атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Последний раз Клычков сообщал о перехвате одного дрона над территорией Орловской области 15 июля.
В тот же день на территорию нефтебазы в Орловской области упал выведенный из строя беспилотник, он повредил емкость для хранения нефти, пострадавших не было.
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