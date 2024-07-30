У экс-сотрудника центрального аппарата СК изъяли имущество и ₽26 млн
Имущество бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Александра Киреева и его семьи будет обращено в доход государства по решению Хорошевского суда Москвы, сообщает ТАСС.
Соответствующий иск подала Генпрокуратура. С Киреева и его родственников взыщут 26 212,5 тыс. руб. как эквивалент стоимости имущества. Помимо этого, было удовлетворено требование об обращении в доход государства трех помещений и четырех машино-мест. В отношении этого имущества не были представлены доказательства законного приобретения.
Киреев полковник юстиции, он работал на разных постах в СК, последней была должность начальника подразделения, осуществлявшего внутренние проверки. По данным «Коммерсанта», ему инкриминируют ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). «Ъ» и ТАСС отмечают, что Киреев был замешан в деле компании Merlion.
Экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко приговорили к 22 годам колонии в апреле. Он, сфабриковав с помощью сотрудников СК и ФСБ уголовное дело в отношении бывших работодателей из числа руководителей Merlion, вымогал у них 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования, поскольку Симоненко обвинял их в организации покушения на себя. Экс-гендиректор не признал свою вину.
«Коммерсантъ» пишет, что за 12 лет работы в центральном аппарате СК (2011–2022 годы) Киреев предоставил декларации, согласно которым его официальный доход составил 21,27 млн руб., с этой суммы был выплачен подоходный налог по ставке 13%.
По данным издания, в 2016 году полковник купил квартиру на Большой Набережной улице в Москве за 17,6 млн руб., в следующем году — две квартиры за 26,2 млн руб. и 19,2 млн руб. в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе, а в 2022 году — апартаменты в ЖК «Хорошевский» на 3-й Хорошевской улице за 32,6 млн руб. В те же годы он купил четыре машино-места за 8,2 млн руб. Однако в 2021 году часть приобретенного Киреев продал. Некоторые объекты были оформлены на его родителей.
Они заявили, что квартиры покупали за свои сбережения и оказывали материальную помощь сыну. Однако доход Киреевых-старших за 20 лет составил всего 25 млн руб., а траты на недвижимость, как оценили в прокуратуре, достигли почти 100 млн руб. Кроме того, родители полковника купили автомобили более чем на 7 млн руб.
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