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У обвиняемого во взятках экс-сотрудника СК решили изъять недвижимость

Прокуроры требуют изъять у семьи экс-сотрудника СК объекты недвижимости на 98 млн руб. Родители полковника юстиции заявили, что приобрели их сами. За 20 лет они заработали 25 млн руб.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Генеральная прокуратура подала в Хорошевский суд Москвы иск об изъятии активов бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Александра Киреева, обвиняемого во взятках, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об объектах недвижимости, которые, по версии ведомства, полковник юстиции приобретал на коррупционные доходы и записывал на родителей. В их числе — квартира площадью 107,8 кв. м на Большой Набережной улице Москвы стоимостью 17, 6 млн руб., две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн руб. в ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе, апартаменты в ЖК «Хорошевский» на 3-й Хорошевской улице стоимостью 32,6 млн руб. и другие.

Ответчиками по иску проходят сам офицер и его родители. По словам родителей, они купили недвижимость на собственные сбережения. При этом их совокупный доход за 20 лет составил 25 млн руб., а Киреев, согласно декларации, заработал 21,2 млн руб. с 2011 по 2022 год, с которых был выплачен налог по ставке 13%. Траты на недвижимость в прокуратуре оценили в более чем 98 млн руб.

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Помимо конфискации активов, прокуроры требуют взыскать с ответчиков 26 млн руб.

Киреев работал в центральном аппарате СК 12 лет, в том числе занимал должность старшего инспектора 8-го отдела управления кадров. В 2023 году суд арестовал его в рамках уголовного дела о попытке захвата активов компании Merlion. По версии следствия, против бизнесменов действовало преступное сообщество (ст. 210 УК), организованное бизнесменом Виталием Качуром и его сыном, экс-сотрудником СК Кириллом. Участниками сообщества были также следователь Алексей Неснов и бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко.

Кирееву вменяют ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК .

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генпрокуратура активы взятка Merlion
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