Спасатели нашли тело третьей погибшей при аварии на Беломорканале

Женщина стала третьей жертвой аварии, ее тело нашли близ поселка Кочкома — в том же районе, что и тело второго погибшего

Фото: МЧС Республики Карелия

Спасатели извлекли из воды тело третьей погибшей в результате аварии на Беломорканале, сообщила пресс-служба МЧС.

Из воды извлекли тело женщины, сейчас ее доставляют на берег. Накануне стало известно о первой жертве, днем 30 июля МЧС сообщило об обнаружении второго тела.

Женщину обнаружили неподалеку от поселка Кочкома на воде. Тело второго погибшего нашли в том же районе, в 11 км от места прорыва.

Video

Авария на Беломорканале произошла утром 29 июля. Между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС. Пострадало не менее десяти человек.

Беломорканал был построен силами заключенных и введен в эксплуатацию в 1933 году. Он соединяет Белое море и Онежское озеро, его общая протяженность — 227 км. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, находившихся в предаварийном состоянии. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.

Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 на канале ограничили до окончания восстановительных работ.

«До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое (находится между шлюзами № 10 и № 11. — РБК) транзитное судоходство остановлено», — заявили в Росморречфлоте.

Канал в основном используется для транзитных целей — доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По нему также проходят круизные маршруты компаний «Водоходъ», «Мостурфлот», «Созвездие», «Экспресс-тур». Суда следуют на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.