Власти сообщили о первом погибшем из-за размыва дамбы Беломорканала
Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале, семеро спасены, судьба еще двоих неизвестна, сообщил во «ВКонтакте» Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ «Балтийский». Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.
Этим утром глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции.
В МЧС республики позднее заявили, что после размыва временной дамбы пропали шестеро человек, проводятся поисково-спасательные работы. Позднее живыми обнаружили двух детей и двух взрослых, их передали медикам.
Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.
В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной