Власти сообщили о первом погибшем из-за размыва дамбы Беломорканала

Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Временную дамбу на Беломорканале размыло этим утром. В результате прорыва воды были разрушены три дома, погиб один человек, судьба еще двоих неизвестна

Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале, семеро спасены, судьба еще двоих неизвестна, сообщил во «ВКонтакте» Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ «Балтийский». Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Этим утром глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции.

В МЧС республики позднее заявили, что после размыва временной дамбы пропали шестеро человек, проводятся поисково-спасательные работы. Позднее живыми обнаружили двух детей и двух взрослых, их передали медикам.