В Карелии нашли тело одного из пропавших после аварии на Беломорканале
В Карелии в районе поселка Кочкома найдено тело одного из пропавших без вести после размыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК, Беломорканал), сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Тело доставили на берег. Водолазы продолжают обследовать местность в поисках других пропавших, добавили в ведомстве. Участие в операции принимают порядка 80 человек и более 30 единиц техники.
По данным властей, при размыве дамбы на Беломорканале пропали без вести три человека, двоих продолжают искать.
Авария на Беломорканале произошла утром 29 июля. Между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС. Пострадало не менее десяти человек.
Беломорканал был построен силами заключенных и введен в эксплуатацию в 1933 году. Он соединяет Белое море и Онежское озеро, его общая протяженность — 227 км.
На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, находившихся в предаварийном состоянии. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.
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