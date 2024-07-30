Авария на Беломорканале парализовала судоходство

Грузовые и круизные суда не смогут ходить по Беломорканалу до завершения ремонта

Авария на Беломорканале в Карелии парализовала судоходство на участке между Белым морем и Выгозером на время ремонта гидротехнических сооружений. В 2023 году по маршруту было перевезено 152 тыс. т грузов и 15,2 тыс. пассажиров

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В понедельник, 29 июля, ФБУ «Администрация «Беломорканал» своим распоряжением запретило до окончания восстановительных работ движение судов между шлюзами № 10 и № 11 канала в Карелии. «До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое (находится между шлюзами № 10 и № 11. — РБК) транзитное судоходство остановлено», — сказали РБК в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве говорят, что канал в основном используется для транзитных целей — доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят круизные маршруты компаний «Водоходъ», «Мостурфлот», «Созвездие», «Экспресс-тур». Суда направлялись на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск. Маршруты могли начинаться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре.

Что случилось с сооружениями Беломорканала

Утром 29 июля власти Карелии сообщили о происшествии на Беломорско-Балтийском канале — между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский», в Сегежском округе Карелии введен режим ЧС. По предварительной информации, пострадало не менее десяти человек.

Канал, построенный силами заключенных и введенный в эксплуатацию в 1933 году, соединяет Белое море и Онежское озеро. Общая протяженность составляет 227 км, из которых 37,1 км — искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, находившихся в предаварийном состоянии. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.

ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственное Минтрансу) сообщало о мобилизации трудовых резервов и техники, подвозе щебня и песка к месту аварии для восстановительных работ.

Сколько пассажиров и грузов перевозится через северную часть канала

За всю навигацию 2023 года через шлюзы № 10–19 прошло 677 грузовых и 499 пассажирских судов, рассказали в Росморречфлоте. На этом участке перевезено 152 тыс. т грузов и 15 242 пассажира. В 2024 году по состоянию на 28 июля прошлюзовано 385 грузовых и 357 пассажирских судов.

Как авария повлияла на круизы

«В настоящее время круизное судно «Александр Пушкин» компании «Водоходъ» (148 пассажиров) находится в Белом море. В связи с невозможностью пройти по Беломорканалу назад в Санкт-Петербург или Москву судовладелец вынужден рассматривать альтернативные варианты: пассажирам может быть предложено изменение маршрута, пересадка на автобусы и трансфер к другому теплоходу на Онежском озере», — сообщили в Росморречфлоте.

Также 29 июля через 11-й шлюз должен был пройти круизный теплоход «Русь Великая» компании «Экспресс-тур» (196 туристов). Судно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось на Соловецкий архипелаг и в Архангельск, круиз должен был завершиться в Москве. Из-за прорыва плотины судно вернулось обратно в Онежское озеро, рассказала представитель Росморречфлота.

Начатый в Санкт-Петербурге 25 июля рейс «Александра Пушкина», находящегося в Белом море, продолжится, говорится в сообщении «Водохода». Теплоход прибудет на Соловецкие острова по расписанию — 30 июля, вместо двух дней он остановится на Соловках на четыре дня, гостям предложат расширенную экскурсионную программу. По ее завершении пассажиров 4 августа в Беломорске пересадят на наземный транспорт, доставят в Санкт-Петербург и разместят в отелях города до 5 августа.

Из-за форс-мажора компания отменила два ближайших рейса теплохода «Александр Пушкин» на Соловки — с 5 по 17 августа и с 18 по 30 августа, рассказали в пресс-службе круизного оператора. Рейсы планировались из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно. «Дальнейшие корректировки расписания зависят от сроков окончания ремонтных работ», — добавила представитель компании. Еще один рейс может состояться осенью, по окончании ремонта гидротехнических сооружений в Карелии.

С учетом текущего рейса компания выполнила в 2024 году шесть судозаходов на Соловецкий архипелаг, по маршруту перевезено 860 человек.

РБК направил запросы в «Мостурфлот», «Созвездие» и «Экспресс-тур».