Власти назвали число пропавших при размыве дамбы на Беломорканале
В Карелии в результате размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в телеграм-канале.
Ранее власти сообщали о девяти пострадавших и одном погибшем.
По словам Парфенчикова, семь человек спасены, им оказана вся необходимая помощь. Поиски еще трех продолжаются, среди пропавших — водитель экскаватора. По словам очевидцев, в момент прорыва дамбы он находился в зоне подтопления.
Перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе, установленную на время реконструкции, размыло утром 29 июля. По данным МЧС, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский».
Следственный комитет в связи с размывом дамбы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса).
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