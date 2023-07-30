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В Поволжье жертвами урагана стали десять человек

МЧС: число жертв урагана в Поволжье увеличилось до десяти
Десять человек погибли, 76 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщило МЧС. При этом как минимум восемь человек погибли в Марий Эл, когда палаточный лагерь у озера Яльчик завалило деревьями

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России

В результате «опасных метеорологических явлений» на территории Приволжского федерального округа погибли 10 человек, пострадали 76, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Восемь человек погибли в республике Марий-Эл в палаточном лагере на озере Яльчик, который при урагане завалило деревьями. Еще 29 человек из лагеря пострадали, 16 — госпитализированы.

Также МСЧ по Чувашии ранее сообщало о гибели младенца, который находился на перевернувшейся из-за непогоды лодки.

В состав Приволжского федерального округа входят: Республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области.

В Поволжье жертвами урагана стали десять человек
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На территории восьми субъектов Приволжского федерального округа со вчерашнего дня действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях, в регионах прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Помимо прочего, ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек.

По данным Гидрометцентра, оранжевый уровень опасности сохраняется в Ульяновской и Самарской области.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев ранее сообщил об организации оперативного штаба по ликвидации последствий урагана. «Госпитализированными остаются 10 человек, в том числе 1 ребенок. В тяжелом состоянии двое. Почти все пострадавшие находятся в медучреждениях в Волжске. Все лекарственные препараты и медикаменты для оказания помощи имеются», — написал он в Telegram.

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непогода ураган МЧС Приволжский федеральный округ
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