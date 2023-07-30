Число жертв урагана в Марий-Эл выросло до восьми

Жертвами урагана в республике Марий Эл стали восемь человек, сообщил в телеграм-канале мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Ранее в МЧС говорили о семи погибших.

«По последней информации, в Марий-Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал глава города.

Ураган обрушился на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Марий Эл, 29 июля. В результате, по данным МЧС, в регионе погибли девять человек, около 70 пострадали.

Большинство погибших пришлось на Марий Эл, где лагерь туристов в районе озер Таир и Яльчик завалило деревьями. Туристы находились в палаточном лагере на диком пляже. Был ли с ними восьмой погибший, Маслов не уточнил. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы.

Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС, как того требуют правила.

Накануне МЧС объявило в республике Марий Эл экстренное предупреждение. Жителей предупреждали об усилении ветра до 25 м/c и выше. Спасатели прогнозируют, что в ближайшее время непогода в регионе сохранится.

Всего от урагана пострадали восемь регионов Приволжского федерального округа. Это Республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области.