В Чувашии при шторме погиб младенец и пропали два человека

Фото: МЧС России

В Чувашии из-за непогоды перевернулась лодка с десятью пассажирами, шестеро из них — дети. В результате погиб шестимесячный младенец, сообщает главное управление МЧС по республике.

Авария произошла вечером 29 июля, около 20:30 по местному времени (совпадает с московским). Группа людей, по информации ведомства, двигалась на моторной лодке от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. Судно было рассчитано на пятерых пассажиров, однако в нем находились десять человек.

Спасатели полагают, что двигатель лодки заглох, после чего ее опрокинула высокая волна, возникшая из-за ветра. В результате люди упали в воду. В спасательных жилетах была только половина из них.

На место, где перевернулась лодка, выехали спасатели. Они нашли восьмерых человек, семеро из которых оказались живы. Еще один пассажир судна — шестимесячный младенец — погиб. Двоих оставшихся человек — восьмилетнего ребенка и 34-летнего водителя лодки ищут. Четверых пострадавших детей госпитализировали.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне, 29 июля, на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Чувашия, обрушился ураган. МЧС сообщало о девяти погибших и 70 пострадавших, в том числе семи погибших в Марий Эл. Позднее местные власти сообщили о том, что число жертв непогоды в Марий Эл увеличилось до восьми.

Спасатели предупреждали жителей республики о порывах ветра со скоростью до 21 м/c. По информации МЧС, в течение дня непогода в регионе сохранится.