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Жертвами непогоды в Приволжье стали девять человек

МЧС: девять человек погибли из-за непогоды в Приволжье, пострадали 67 человек
Девять человек погибли, 67 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщило МЧС. При этом как минимум шесть человек погибли из Республики Марий Эл

Жертвами непогоды в Приволжье стали девять человек
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Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В состав Приволжского федерального округа входят: Республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области.

«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять — погибли», — сказали в МЧС.

Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что из-за непогоды в регионе погибли шесть человек. Пострадали 22 человек. Стихийное бедствие произошло в районах озер Таир и Яльчик. Зайцев уточнил, что происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Кроме того, в регионе без электричества остались 36 тыс. человек. Ведутся аварийно-спасательные работы, в которых принимают участие 39 бригад, рассказал Зайцев.

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Мощная гроза и сильный ураган также зафиксирован в Казани. Как сообщает местное издание 161.ru, в некоторых домах в городе нет света, где-то сорваны крыши, повреждены фасады и порваны провода. По словам синоптиков, стихия не утихнет до 30 июля.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Приволжский федеральный округ непогода смерть пострадавшие МЧС
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