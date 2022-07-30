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Суд арестовал руководство московского хостела после гибели 8 человек

Суд в Москве арестовал учредителя хостела, в котором при пожаре погибли восемь человек
Учредителя арестовали до 29 сентября, меру пресечения его дочери-гендиректору пока не избрали. Арестованный не согласился с предъявленным обвинением, но предложил компенсацию родственникам восьми погибших
Рауф Миронов
Рауф Миронов (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы)

Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, в котором при пожаре погибли восемь человек, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миронова Рауфа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК, сроком до 29 сентября 2022 года», — сообщили в суде.

По той же статье была арестована гендиректор хостела Элеонора Миронова, дочь учредителя.

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

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Бизнесмен отверг предъявленное ему обвинение и заявил, что все недостатки, связанные с пожарной безопасностью, в хостеле устранили, передает ТАСС. Однако он согласился возместить ущерб родственникам погибших постояльцев. «Готов решить все вопросы о компенсации родственникам погибших в этой трагедии», — сказал Миронов.

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Пожар в хостеле, которым управляли обвиняемые, произошел в ночь с 28 на 29 июля. Гостиница находилась на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. О возгорании стало известно около полуночи, к 00:47 огонь потушили. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

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В результате случившегося погибли восемь человек (все — постояльцы гостиницы, источник ТАСС называл их мигрантами), еще четверо пострадали. Врио начальника управления МЧС по Москве Андрей Румянцев говорил, что постояльцы не смогли покинуть комнаты из-за решеток на окнах. Также в гостинице не сработала пожарная сигнализация.

Всего из дома, где находился хостел, пожарные эвакуировали порядка 200 человек.

Следствие полагает, что возгорание спровоцировала неисправность электропроводки. Юридическое лицо хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. После пожара столичная прокуратура повторно выявила нарушения требований противопожарной безопасности.

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