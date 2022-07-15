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Суд приговорил экс-главу «Открытой России» Пивоварова к 4 годам колонии

Суд счел вину Пивоварова доказанной, его обвиняли в агитации в поддержку нежелательной организации, прокурор просил пять лет заключения. Пивоваров считает дело политически мотивированным, на его иждивении пожилая мать и ребенок
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Наталья Кажан / ТАСС)

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего главу общественного движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрея Пивоварова виновным в руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ), и приговорил четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого», — сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Пивоваров с 11 апреля 2020 года по 31 мая прошлого года являлся исполнительным директором «Открытой России», два раза в течение одного года был привлечен к административной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), указали в суде.

Несмотря на это, продолжили в пресс-службе, он не перестал руководить организацией и проводил финансовую, рекрутинговую и рекламные кампании в поддержку «Открытой России», проводил форумы и собрания, на которых сообщал «неограниченному кругу лиц цели и задачи организации», размещал в интернете материалы о деятельности организации.

Пивоваров не считает себя виновным и называет дело в отношении него политически мотивированным. Защита главы «Открытой России» просила суд учесть, что на иждивении у Пивоварова находятся пожилая мать и малолетний ребенок, писал Telegram-канал «Команда Пивоварова».

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Политика
Андрей Пивоваров

Дело против Пивоварова завели в начале июня прошлого года. Следственный комитет утверждал, что в августе 2020 года глава «Открытой России» разместил в открытом доступе информацию «агитационного характера» в поддержку признанной нежелательной в России неправительственной организации.

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«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации», — утверждали в СК.

Речь может идти о публикации в поддержку кандидатов на выборах муниципальных депутатов, ее Пивоваров разместил в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской и запрещена), предположила экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. Русская служба Би-би-си со ссылкой на постановление СК сообщала, что дело связано с репостом сообщения краснодарского депутата Александра Коровайного об избирательной кампании активистки «Открытой России» Яны Антоновой.

«Открытая Россия» заявила о самоликвидации
Политика
Андрей Пивоваров

В конце мая прошлого года «Открытая Россия» была ликвидирована. «Мы закрываем отделения в регионах. Все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования», — рассказал тогда Пивоваров за несколько дней до ареста.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Любовь Порываева Любовь Порываева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Пивоваров Открытая Россия «Открытая Россия» приговор нежелательные организации
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