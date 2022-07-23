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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России

Роспотребнадзор
Роспотребнадзор (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В России не регистрировали новые подтвержденные случаи оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ведомстве отметили, что принимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян и предотвращения возможности распространения заболевания.

ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией
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Тедрос Гебрейесус

Кроме того, в Роспотребнадзоре заверили, что на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. При этом он отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

Согласно последним данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство случаев выявили в Европе. В России первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали 12 июля.

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