АвтоВАЗ соберет почти 2 тыс. Lada Largus из остатков на складах

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АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию автомобилей Lada Largus, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1,8 тыс. штук», — отметил АвтоВАЗ.

По данным компании, сейчас работники предприятия сваривают и красят кузова. Выпуск первых автомобилей, которые готовы к продаже, ожидается в конце недели.

АвтоВАЗ приостановил производство 3 марта на фоне военной операции России на Украине и западных санкций против российских компаний и экспорта высоких технологий. Компания указывала на кризис в поставках электронных компонентов, однако в июне начала возобновлять производство некоторых моделей.

О том, что компания может возобновить производство Largus с 26 июля, ранее писал паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». По его данным, дневной объем производства составит около 300 автомобилей с восьмиклапанным атмосферным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра. Его мощность составит 90 л.с.

АвтоВАЗ начал продавать Lada Largus в 2012 году. В последующие годы дилеры сталкивались с дефицитом машин из-за ограниченных производственных возможностей. С этого года компания планировала больше не обновлять модель Lada Largus, писал Autoreview.