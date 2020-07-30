ЕСПЧ признал незаконным арест бывшего заместителя Мединского

Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Григория Пирумова в СИЗО с мая 2018-го по август 2019-го, когда его задержали по новому делу о хищениях в Эрмитаже. Суд присудил экс-чиновнику компенсацию €1,7 тыс.

Григорий Пирумов (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, арестованного по делу о хищении при реконструкции Эрмитажа. Об этом говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном на его сайте.

Московские суды не рассмотрели возможность избрания других мер пресечения для Пирумова и основывались в своем решении на предположениях, что подозреваемый может препятствовать следствию, при отсутствии доказательной базы, гласит вердикт. В качестве компенсации ЕСПЧ присудил Пирумову €1,7 тыс.

Информацию, что ЕСПЧ признал содержание Пирумова под стражей незаконным, РБК подтвердил его адвокат Федор Куприянов.

«ЕСПЧ признал, что конвенция [о защите прав человека и основных свобод] была нарушена, в том числе что суд так и не рассмотрел возможность иных мер пресечения. Также основания, которые послужили для избрания этой меры пресечения, Европейский суд не счел надежными и указал, что суды использовали предположения при отсутствии какой-либо доказательной базы, чтобы избрать такую меру. Иными словами, предположения, что он может скрыться или препятствовать следствию. В связи с этим ЕСПЧ вынес свое решение, присудив €1,7 тыс. Период незаконного ареста, который рассматривал ЕСПЧ — с мая 2018 года по август 2019 года», — сообщил Куприянов.