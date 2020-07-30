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ЕСПЧ признал незаконным арест бывшего заместителя Мединского

Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Григория Пирумова в СИЗО с мая 2018-го по август 2019-го, когда его задержали по новому делу о хищениях в Эрмитаже. Суд присудил экс-чиновнику компенсацию €1,7 тыс.
Григорий Пирумов (справа)
Григорий Пирумов (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, арестованного по делу о хищении при реконструкции Эрмитажа. Об этом говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном на его сайте.

Московские суды не рассмотрели возможность избрания других мер пресечения для Пирумова и основывались в своем решении на предположениях, что подозреваемый может препятствовать следствию, при отсутствии доказательной базы, гласит вердикт. В качестве компенсации ЕСПЧ присудил Пирумову €1,7 тыс.

Информацию, что ЕСПЧ признал содержание Пирумова под стражей незаконным, РБК подтвердил его адвокат Федор Куприянов.

«ЕСПЧ признал, что конвенция [о защите прав человека и основных свобод] была нарушена, в том числе что суд так и не рассмотрел возможность иных мер пресечения. Также основания, которые послужили для избрания этой меры пресечения, Европейский суд не счел надежными и указал, что суды использовали предположения при отсутствии какой-либо доказательной базы, чтобы избрать такую меру. Иными словами, предположения, что он может скрыться или препятствовать следствию. В связи с этим ЕСПЧ вынес свое решение, присудив €1,7 тыс. Период незаконного ареста, который рассматривал ЕСПЧ — с мая 2018 года по август 2019 года», — сообщил Куприянов.

Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже
Общество
<p>Григорий Пирумов</p>

В 2017 году Пирумов был осужден по «делу реставраторов» о хищении 164 млн руб., выделенных на восстановление памятников архитектуры. Его приговорили его к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда, так как Пирумов и его сообщники уже отбыли это срок в СИЗО.

В мае 2018 года Пирумова задержали по новому уголовному делу о хищениях в Эрмитаже. По этому делу, в отличие от первого, бывший чиновник своей вины не признает. В частности, он сообщил РБК, что у стороны защиты есть 60 свидетелей. В августе 2019 года суд перевел Пирумова под домашний арест.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и начальник департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. Вскоре для работ над ней был заключен госконтракт с компанией «МехСтройТранс», подконтрольной обвиняемым. По версии обвинения, соучастники похитили более 900 млн руб., 800 млн руб. из которых легализовали.

Помимо Пирумова по делу проходят владельцы и менеджеры коммерческих компаний Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза. Мазо находился в Австрии, но в феврале суд в Вене отклонил апелляцию о его экстрадиции из страны.

Пирумов занимал пост замглавы Минкультуры с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Ведомством тогда руководил Владимир Мединский.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Григорий Пирумов, ЕСПЧ
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