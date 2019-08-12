Суд перевел под домашний арест экс-замминистра Пирумова

Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отказал в продлении стражи, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября», — сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении по первому «делу реставраторов». В рамках дела в 2017 году Пирумова осудили за особо крупное мошенничество при восстановлении объектов культурного наследия в ряде регионов России на срок, равный проведенному им под арестом, — полтора года.

Этот приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд удвоил срок его наказания. В апреле экс-замминистра культуры предъявили новое обвинение — в организации преступного сообщества.