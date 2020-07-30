Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5,5 тыс.

Число новых случаев инфицирования в стране не превышает 6 тыс. уже более десяти дней подряд. Всего в стране заболели более 834 тыс. человек, умерли 13,8 тыс. пациентов

Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в России выявили 5509 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Уже 11-й день подряд число новых заболевших в стране оказывается ниже 6 тыс. человек: 19 июля в штабе сообщили о 6,1 тыс. случаев инфицирования за день.

Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 834,4 тыс.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 678, — где число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 240,6 тыс. На втором месте по суточному приросту заболевших Свердловская область (215 человек, всего 20,3 тыс.), на третьем — Ханты-Мансийский АО (172 человека, всего 16,1 тыс.).