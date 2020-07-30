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Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5,5 тыс.

Число новых случаев инфицирования в стране не превышает 6 тыс. уже более десяти дней подряд. Всего в стране заболели более 834 тыс. человек, умерли 13,8 тыс. пациентов
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в России выявили 5509 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Уже 11-й день подряд число новых заболевших в стране оказывается ниже 6 тыс. человек: 19 июля в штабе сообщили о 6,1 тыс. случаев инфицирования за день.

Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 834,4 тыс.

За сутки в России умерли 129 пациентов с COVID-19
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 678, — где число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 240,6 тыс. На втором месте по суточному приросту заболевших Свердловская область (215 человек, всего 20,3 тыс.), на третьем — Ханты-Мансийский АО (172 человека, всего 16,1 тыс.).

По данным штаба, за сутки в стране скончались 129 человек с подтвержденным COVID-19, 12 из них в столице. Общее число летальных исходов в Москве выросло до 4,4 тыс., по всей России — до 13,8 тыс.

Выздоровели за последние 24 часа 9,3 тыс. пациентов, всего — почти 630 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев инфицирования, ее опережают США, Бразилия и Индия соответственно. Всего в мире подтверждено более 17 млн случаев COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин заявил, что в целом по России обстановка стабилизируется. Тем не менее, добавил он, «необоснованная поспешность» при снятии ограничений чревата ростом числа заболевших COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что в регионах, где население игнорирует меры борьбы с инфекцией, количество случаев заражения растет.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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