Путин заявил о риске роста случаев COVID из-за резкого снятия ограничений

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Решения по отмене всех ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса в стране, должны быть осторожными и взвешенными, чтобы не спровоцировать повторный рост заболевших. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», — отметил глава государства.

Путин добавил, что работу по снятию ограничений нужно продолжать, опираясь на рекомендации специалистов.

Он рассказал, что число заболевших коронавирусом в России снизилось в два раза в сравнении с пиковыми показателями, но предупредил, что «ситуация может качнуться в любую сторону».