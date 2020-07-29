Мурашко связал рост заболевших в регионах с игнорированием мер по COVID

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что игнорирование населением мер борьбы с коронавирусом чревато ростом числа случаев заражения. Об этом он сказал на совещании с президентом. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В тех регионах, где происходит игнорирование населением противоэпидемиологических мер и гигиенических мероприятий, отмечается подчас повышение поступления пациентов», — сказал Мурашко.

Материал дополняется