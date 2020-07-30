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За сутки в России умерли 129 пациентов с COVID-19

Всего в стране за время эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умерли 13 802 человека
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за прошедшие сутки после заболевания COVID-19 умерли 129 человек, сообщает оперативный штаб.

Общее количество диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России достигло 834 499, за прошедшие сутки оно увеличилось на 5509 заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По абсолютным показателям заболеваемости COVID Россия занимает четвертое место в мире после США — 4,4 млн заражений, Бразилии —2,5 млн, Индии —1,5 млн.

Однако при расчете количества заболевших на 1 млн жителей картина меняется: по относительному числу заражений Россия находится на 30-м месте в мире (5718 на 1 млн жителей), а по числу смертей на 47-м (95 смертей на 1 млн жителей). Данные сайта Worldometer.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Новые данные о жизнедеятельности вируса получил новосибирский центр «Вектор»: специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус SARS-CoV-2 не размножается, при этом может сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. В кипяченой воде вирус полностью исчезает, а в хлорированной — теряет свою жизнеспособность.

Почти 90% частиц коронравируса погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а за 72 часа в воде погибает 99,9% частиц вируса.

26 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в реанимационных отделениях страны находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом. «Есть регионы, которые прошли определенный пик и [в которых] снижается заболеваемость, но мы видим, что заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации и соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых [больных] в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находятся 3,1 тыс. пациентов», — сообщил Мурашко.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смерть, статистика
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