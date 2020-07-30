За сутки в России умерли 129 пациентов с COVID-19

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Новые данные о жизнедеятельности вируса получил новосибирский центр «Вектор»: специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус SARS-CoV-2 не размножается, при этом может сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. В кипяченой воде вирус полностью исчезает, а в хлорированной — теряет свою жизнеспособность.

Почти 90% частиц коронравируса погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а за 72 часа в воде погибает 99,9% частиц вируса.

26 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в реанимационных отделениях страны находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом. «Есть регионы, которые прошли определенный пик и [в которых] снижается заболеваемость, но мы видим, что заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации и соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых [больных] в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находятся 3,1 тыс. пациентов», — сообщил Мурашко.