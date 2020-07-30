За сутки в России умерли 129 пациентов с COVID-19
В России за прошедшие сутки после заболевания COVID-19 умерли 129 человек, сообщает оперативный штаб.
Общее количество диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России достигло 834 499, за прошедшие сутки оно увеличилось на 5509 заболевших.
По абсолютным показателям заболеваемости COVID Россия занимает четвертое место в мире после США — 4,4 млн заражений, Бразилии —2,5 млн, Индии —1,5 млн.
Однако при расчете количества заболевших на 1 млн жителей картина меняется: по относительному числу заражений Россия находится на 30-м месте в мире (5718 на 1 млн жителей), а по числу смертей на 47-м (95 смертей на 1 млн жителей). Данные сайта Worldometer.