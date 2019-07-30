Путин упростил получение номеров для автомобилей

С нового года у россиян появится возможность получать регистрационные номера на автомобили самостоятельно у изготовителей. Компании будут нести ответственность за нарушение правил госрегистрации

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

У россиян появится возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. Соответствующий закон, который вступит в силу с 1 января 2020 года, подписал президент Владимир Путин.

Так, регистрация возможна как с выдачей государственных знаков, так и с последующим их самостоятельным получением у изготовителя. Согласно документу, компании будут нести ответственность за искажение регистрационных данных и за нарушение правил госрегистрации.

В июне правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца. Получить сам знак можно также и по месту фактического проживания, но госномер все равно обязан соответствовать прописке автомобилиста.

Ранее президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД. Сейчас заполнение извещения о ДТП происходит в бумажной форме. После запуска сервиса сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг либо с помощью мобильного приложения. Данные водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса и другие будут подгружаться из личного кабинета водителя. Необходимо будет проверить их правильность и загрузить фотографию с места ДТП. В пилотном режиме сервис планируется запустить в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской областях с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.