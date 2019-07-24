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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По замыслу разработчиков, переход на оформление ДТП по европротоколу в режиме онлайн должен сократить число пробок на дорогах
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД. Разработанную в рамках проекта «Цифровое государственное управление» концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщает пресс-служба правительства.

Оформление ДТП через систему европротокола происходит по упрощенной процедуре: участники аварии, у которых нет разногласий по поводу ее обстоятельств, могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП, которое затем передается в страховые компании для получения страховки.

Действующие правила предусматривают заполнение извещения о ДТП в бумажной форме, после запуска суперсервиса сделать это можно в электронном виде на портале госуслуг либо с помощью специального мобильного приложения. При этом вся необходимая информация (данные водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса и т.д.) будет подгружаться из личного кабинета водителя — ему останется только проверить их правильность и загрузить фотографию с места ДТП.

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Так же, в дистанционном режиме, можно будет получить и информацию о результатах рассмотрения поданных в страховые компании документов.

В соответствии с концепцией в пилотном режиме суперсервис планируется запустить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ДТП, цифровая экономика, госуслуги
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