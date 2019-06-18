Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца. Об этом сообщает ТАСС.

Получить сам знак можно также и по месту фактического проживания (например, в Москве), но госномер все равно обязан соответствовать прописке автомобилиста. В декабре прошлого года такие правила подготовили в МВД. Госномера планируют присваивать без предварительного резервирования за физлицами и компаниями.

Как заявил автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев, данная мера будет способствовать «антитеррористической защищенности».

Кроме того, граждане смогут получать госномера для автомобилей при регистрации как в ГИБДД, так и в специальных организациях по их изготовлению. Стоимость такой услуги у частников будет не выше 2 тыс. руб. По словам Авдеева, более чем в 30 регионах за госзнаком в ГИБДД нужно ехать за 100 км, что осложняет их получение. Соответствующие изменения должны вступить в силу 4 августа.