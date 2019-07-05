Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Задержанных сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ проверяют на причастность к организации преступного сообщества. По версии следствия, на счету силовиков от 5 до 12 преступных эпизодов. Их разрабатывали около года

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В деле задержанных накануне сотрудников ФСБ фигурирует ст. 210 УК (организация преступного сообщества), рассказал РБК источник в ФСБ, информацию подтвердил собеседник, близкий к службе.

По версии следствия, задержанных сотрудников ФСБ подозревают в создании организованного преступного сообщества, грабежей (ст. 162 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).

«Сотрудники УСБ разрабатывали группу силовиков в течение года», — отметил источник в службе. Задержанных проверяют на причастность к совершению от пяти до 12 эпизодов.

После выхода материала в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что по делу арестованы семь человек: пять отправлены под стражу, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы.

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.