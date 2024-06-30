Бэнкси представил новую работу — это надувная лодка с муляжами мигрантов в спасательных жилетах, которая «проплыла» над толпой зрителей фестиваля в Гластонбери, выяснила The Guardian. Художник авторство пока не подтвердил

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Во время выступления панк-группы Idles на британском фестивале Гластонбери толпа зрителей подхватила надувную лодку с муляжами беженцев, которая, по данным The Guardian, оказалась новой работой известного анонимного художника, выступающего под псевдонимом Бэнкси.

The Guardian пишет, что лодка, похожая на те, с помощью которых перевозят мигрантов через Ла-Манш, «проплыла сквозь многотысячную толпу» зрителей. А появилась она в тот момент, когда музыканты играли песню Danny Nedelko (2018), посвященную украинскому иммигранту Дэнни Неделько, близкому другу Idles и участнику бристольской группы Heavy Lungs.

Музыканты не знали о перформансе заранее, отмечает газета. На фестивале 28 июня они были хедлайнерами. Главной темой фестиваля Гластонбери в этом году стала миграция.

The Guardian полагает, что новая работа Бэнкси отсылает к миграционной политике британского премьер-министра Риши Сунака. В апреле парламент Великобритании принял законопроект о высылке мигрантов в Руанду. Суть проекта — переселять в Руанду всех, кто въехал на территорию Соединенного Королевства незаконно.

Художник пока не подтвердил свое авторство. Последний его пост в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) — работа, сделанная 18 марта. Тогда на стене одного из зданий неподалеку от парка Финсбери на севере Лондона художник изобразил зеленый фон возле дерева с подпиленными ветвями, создав иллюзию листвы. Почти сразу же после того, как Бэнкси подтвердил свое авторство в соцсетях, работа у Финсбери была облита краской.

Бэнкси скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В ноябре 2023-го Би-би-си опубликовала старое интервью с Бэнкси, где тот подтвердил, что его зовут Робби.

Другая популярная версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная оба родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.