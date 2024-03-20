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Вандалы испортили новую работу Бэнкси спустя два дня после ее появления

В Лондоне вандалы испортили новую работу Бэнкси спустя два дня после появления
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В Лондоне вандалы испортили новое граффити британского анонимного художника Бэнкси спустя два дня после его появления, сообщает The Telegraph.

Бэнкси создал работу на здании в лондонском парке Финсбери. Здание располагается за обрезанным деревом, таким образом, ярко-зеленое изображение напоминает листву.

Художник также изобразил силуэт человека, который держит шланг для полива.

Два дня назад Бэнкси опубликовал фото этой работы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Местные власти не успели установить защитное ограждение у граффити и вандалы облили его белой краской.

BBC опубликовала старое интервью с Бэнкси, где он назвал свое имя
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Фото: Jack Taylor&nbsp;/ Getty Images &nbsp;

Предыдущая работа Бэнкси — антивоенное граффити на дорожном знаке — была украдена в день ее появления. Художник изобразил три летящих беспилотника, которые перекрывали слово STOP. Бэнкси опубликовал снимок работы в социальных сетях, и меньше, чем час спустя, неизвестные похитили дорожный знак.

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Личность художника остается неизвестной. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем, по другой популярной версии, Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack — Роберт Дель Ная.

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Теги
вандалы Лондон Великобритания стрит-арт Бэнкси граффити
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