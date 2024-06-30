Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 с пожарными на борту совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет авиакомпании «Ангара» с пожарными на борту совершил жесткую посадку в Иркутской области, все пассажиры и члены экипажа остались живы, сообщил губернатор Кобзев

Вертолет Ми-8 (Фото: angara.aero)

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 км от города Бодайбо на северо-востоке Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе, на его борту находились семь специалистов Авиалесоохраны и три члена экипажа. Все они живы, подчеркнул глава региона.

«В ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета. В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты», — добавил Кобзев.

Ми-8 — многофункциональный вертолет, разработанный в московском опытно-конструкторском бюро ОКБ-329 в 1960-е годы. Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с пятилопастным трехшарнирным несущим и трехлопастным рулевым винтами, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным неубирающимся шасси. Современные модификации Ми-8 сегодня выпускает Казанский вертолетный завод.

В последний раз российские власти сообщали об аварийной посадке Ми-8 в конце мая — тогда вертолет совершил аварийную посадку в районе реки Пачи в Мурманской области, не долетев 20 км до пункта назначения. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились семь человек, включая четверых пассажиров. Причиной аварийной посадки в ведомстве назвали техническую неисправность двигателей.