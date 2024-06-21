В Амурской области разбился вертолет
В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Три пассажира и пилот погибли, сообщили «Известия» и телеграм-канал «112» со ссылкой на источники.
СК сообщает, что на борту воздушного судна был пилот и трое пассажиров, информация о пострадавших уточняется. По данным «Известий», всего на борту находились шесть человек. Вертолет принадлежал частной компании. Он вылетел с площадки лесопромышленного комплекса и исчез с радаров. По данным СК, вертолет направлялся до точки, «расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе», однако не прибыл к месту назначения. Его нашли спустя сутки в глухой тайге, пишет «112».
Уголовное дело по факту случившегося завели по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
Причины катастрофы устанавливаются.
Упал — поднялся.
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