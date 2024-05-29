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Росавиация назвала причину аварийной посадки Ми-8 в Мурманской области

Росавиация: причиной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей

У вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Мурманской области, отказали двигатели, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

«Во вторник, 28 мая, около 14:30 мск в Мурманской области, более чем в 300 км юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании «Мурманавиа», — говорится в сообщении.

На борту вертолета находились четыре человека, включая трех членов экипажа, они не пострадали, уточнили в Росавиации. Однако сам Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки, добавили в ведомстве.

Людей с места вынужденной посадки забрал вертолет Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия и увез их в аэропорт Мурманска.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области
Общество
Фото:Юрий Белинский / ТАСС

Ранее пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что Ми-8 совершил аварийную посадку в районе реки Пачи, не долетев 20 км до пункта назначения. Вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. По данным ведомства, на борту находились семь человек, включая четверых пассажиров. В прокуратуре в качестве причины аварийной посадки назвали техническую неисправность двигателей.

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Теги
Росавиация Вертолет Ми-8 аварийная посадка Мурманская область отказ двигателя
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