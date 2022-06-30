Генерал МВД Мельников получил семь лет колонии по делу о мошенничестве
Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД генерала Александра Мельникова, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ему назначили штраф в размере 30 млн руб.
Мельникова признали виновным в приготовлении к получению особо крупной взятки (ч. 1 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК); другим фигурантам — Ивану Викову, Андрею Фролову и Андрею Виколу — в зависимости от роли вменили статьи о получении взятки, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Виков и Фролов получили по семь с половиной лет, а Викол — восемь лет колонии строгого режима; каждый оштрафован на 30 млн руб.
Адвокат Мельникова Александр Карабанов заявил ТАСС о намерении обжаловать приговор. По словам юриста, обвинение в отношении его подзащитного «основывается исключительно на сомнительном заключении специалиста, которое не соответствует ни научной базе, ни здравому смыслу».
Прокуратура ранее требовала приговорить Мельникова к восьми годам колонии и штрафу в размере 60 млн руб., а посредников — к срокам от семи до восьми лет. При этом гособвинение не стало просить суд лишить генерала его звания.
По версии следствия, зимой 2019 года Мельников вместе с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя фигурантами попытался получить от предпринимателя Артура Панюшкина 100 млн руб. за закрытие уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против него в 2015 году. При этом, говорилось в материалах, Мельников и сообщники «достоверно знали об отсутствии у них возможности оказать влияние на ход и результаты расследования уголовного дела».
Бизнесмен якобы согласился передать деньги, но предварительно попросил передать ему информацию о ходе расследования своего уголовного дела и фотокопии процессуальных документов. Тем временем он обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД.
Мельникова арестовали в сентябре 2019 года, а два месяца спустя президент Владимир Путин уволил его с должности. Мельников и Фролов не признали вину, а Викол и Виков пошли на сотрудничество со следствием.