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СК обвинил высокопоставленного генерала МВД в крупном мошенничестве
Куратору профилактики правонарушений и деятельности спецприемников в МВД генералу Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве, говорят источники РБК. Его обвиняют в вымогательстве 100 млн руб. за закрытие дела
Александр Мельников (Фото: мвд.рф)

Во вторник, 24 сентября, следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил обвинения генерал-майору Александру Мельникову из центрального главка МВД по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), рассказал РБК источник в СКР и подтвердил собеседник, близкий к Следственному комитету.

Генерал Мельников, согласно информации на сайте министерства, является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД. Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

25 сентября суд рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения для генерала. Следствие просит заключить его под стражу сроком до 24 ноября. Прокурор ходатайствовал об отложении судебного заседания на 72 часа, заявила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. На момент публикации суд решения по этому вопросу не вынес.

Дело о 100 миллионах

По словам собеседника РБК, согласно материалам следствия, в январе—феврале этого года Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб.

«Эти деньги они вымогали у мужчины для передачи взятки за закрытие уголовного дела», — рассказал собеседник. По его словам, еще в 2015 году в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Оно рассматривалось в следственном управлении УВД по ЗАО ГУВД по Москве, добавил источник.

По данным следствия, генерал Мельников уговорил своего знакомого, замначальника следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу Панюшкина. В материалах дела говорится, что «Богатыреву не были известны планы Мельникова», но он дал поручения своим сотрудникам заняться делом. «О договоренности с Богатыревым Мельников сообщил своим подельникам», — добавил собеседник.

В конце июля Панюшкин согласился передать 100 млн руб. в обмен на копии процессуальных документов по его уголовному делу. «Документы послужили бы доказательством того, что Мельников и его друзья способны решить проблему Панюшкина», — добавил собеседник.

По его словам, в июле Мельников получил от Богатырева через WhatsApp информацию о расследовании уголовного дела, а также — постановление о приостановлении предварительного следствия, которое было вынесено в мае.

«Посредник договорился с Панюшкиным о получении денег в два этапа: 30 млн руб. в августе и оставшуюся сумму после принятия решения о прекращении уголовного дела, — говорит источник. — В конце августа Панюшкин обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России».

По словам источника, 22 августа в баре «Даймонд» на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади была организована передача первой части взятки, в которой 500 тыс. руб. были подлинными, а 29,5 млн руб. — муляжом. При получении взятки Виков и двое его знакомых были задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и СКР.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Максим Солопов, Егор Губернаторов
Теги: коррупция, МВД, мошенничество, взятка
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