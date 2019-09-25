СК обвинил высокопоставленного генерала МВД в крупном мошенничестве

Куратору профилактики правонарушений и деятельности спецприемников в МВД генералу Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве, говорят источники РБК. Его обвиняют в вымогательстве 100 млн руб. за закрытие дела

Александр Мельников (Фото: мвд.рф)

Во вторник, 24 сентября, следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил обвинения генерал-майору Александру Мельникову из центрального главка МВД по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), рассказал РБК источник в СКР и подтвердил собеседник, близкий к Следственному комитету.

Генерал Мельников, согласно информации на сайте министерства, является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД. Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

25 сентября суд рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения для генерала. Следствие просит заключить его под стражу сроком до 24 ноября. Прокурор ходатайствовал об отложении судебного заседания на 72 часа, заявила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. На момент публикации суд решения по этому вопросу не вынес.

Дело о 100 миллионах

По словам собеседника РБК, согласно материалам следствия, в январе—феврале этого года Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб.