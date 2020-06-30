Власти Таиланда продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца июля

Несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, власти Таиланда продлили режим ЧП. Это позволит правительству оперативно принять необходимые меры в случае второй волны, пояснил премьер Прают Чан-Оча

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Правительство Таиланда продлило режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, передает агентство Xinhua.

По его словам, сохранение режима ЧП в Таиланде необходимо, так как оставляет за правительством чрезвычайные полномочия для сдерживания эпидемии COVID-19. «Например, государственные органы могут предпринять немедленные шаги, включая закрытие границ Таиланда, приостановки сфер бизнеса и досуга, если наступит вторая волна», — пояснил премьер-министр.

В то же время Чан-Оча отметил, что режим ЧП продлевается в «упреждающих целях». Власти уже ослабили большую часть введенных из-за коронавируса ограничений, добавил он.

Во время режима ЧП правительство Таиланда получает ряд дополнительных полномочий. В частности, власти могут вводить комендантский час, запрещать массовые собрания и налагать ограничение на перемещение жителей по стране.

Режим чрезвычайного положения в Таиланде действует с 26 марта. Впоследствии его несколько раз продлевали.

С 1 июля в Таиланде наступит очередной этап ослабления ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. В частности, Таиланд отменит запрет на международные перелеты, пишет The Phuket News. Тогда же вновь откроются школы, а торговые центры смогут работать в обычном графике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде зарегистрировано 3,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 58 человек. Последний летальный исход в стране был зафиксирован 2 июня — с тех пор от коронавируса в Таиланде никто не умирал.