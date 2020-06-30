Власти Таиланда продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца июля
Правительство Таиланда продлило режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, передает агентство Xinhua.
По его словам, сохранение режима ЧП в Таиланде необходимо, так как оставляет за правительством чрезвычайные полномочия для сдерживания эпидемии COVID-19. «Например, государственные органы могут предпринять немедленные шаги, включая закрытие границ Таиланда, приостановки сфер бизнеса и досуга, если наступит вторая волна», — пояснил премьер-министр.
В то же время Чан-Оча отметил, что режим ЧП продлевается в «упреждающих целях». Власти уже ослабили большую часть введенных из-за коронавируса ограничений, добавил он.
Во время режима ЧП правительство Таиланда получает ряд дополнительных полномочий. В частности, власти могут вводить комендантский час, запрещать массовые собрания и налагать ограничение на перемещение жителей по стране.
Режим чрезвычайного положения в Таиланде действует с 26 марта. Впоследствии его несколько раз продлевали.
С 1 июля в Таиланде наступит очередной этап ослабления ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. В частности, Таиланд отменит запрет на международные перелеты, пишет The Phuket News. Тогда же вновь откроются школы, а торговые центры смогут работать в обычном графике.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде зарегистрировано 3,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 58 человек. Последний летальный исход в стране был зафиксирован 2 июня — с тех пор от коронавируса в Таиланде никто не умирал.