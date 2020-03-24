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В Таиланде введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Бангкок, Таиланд (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Правительство Таиланда с 26 марта введет в стране режим чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, передает телеканал Thai PBS.

По словам премьера, новые меры дадут властям более широкие полномочия по сдерживанию заболевания. Режим чрезвычайного положения продлится месяц.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Таиланде зафиксирован 721 случай заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки число заболевших выросло на 310.

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Первая и пока единственная смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде была зарегистрирована 1 марта. Умершему мужчине было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Теги: Таиланд, коронавирус, режим чрезвычайного положения
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