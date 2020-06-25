Задержанные в Таиланде за нелегальный въезд россияне вернулись домой

Виды Таиланда (Фото: Stella / imagebroker / Global Look Press)

Задержанные иммиграционной полицией Пхукета за несанкционированный сход на берег и незаконное пересечение таиландской границы члены экипажа парусной яхты «Юминоко» вернулись домой. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

По данным МИДа, 22 июня пятеро членов экипажа покинули Таиланд «вывозным» авиарейсом. Еще одна россиянка, входившая в состав экипажа яхты «Юминоко», ранее вернулась на родину морским транспортом. На судне остался капитан, который ожидает окончания карантинных мероприятий.

Как заявлял ТАСС капитан судна Виталий Плаксин, задержаны были трое из семи членов экипажа парусной яхты, которые с 25 марта не могли легализоваться на территории Таиланда из-за введенных в королевстве в связи с пандемией ограничений.

По словам Плаксина, когда сотрудники иммиграционной службы королевства прибыли на место стоянки яхты «Юминоко», там находился лишь он, а остальные члены экипажа были на берегу. Плаксин уточнил, что «изначально им устно разрешили сходить на берег для пополнения провизии, поскольку они оказались заложниками сложившейся ситуации».

«В этот раз сотрудники иммиграционной службы сделали предупреждение, запретив покидать яхту, однако спустя час, когда все уже вернулись на судно, нас забрали в иммиграционный центр», — говорил капитан судна агентству.