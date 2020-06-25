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Задержанные в Таиланде за нелегальный въезд россияне вернулись домой

Виды Таиланда
Виды Таиланда (Фото: Stella / imagebroker / Global Look Press)

Задержанные иммиграционной полицией Пхукета за несанкционированный сход на берег и незаконное пересечение таиландской границы члены экипажа парусной яхты «Юминоко» вернулись домой. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

По данным МИДа, 22 июня пятеро членов экипажа покинули Таиланд «вывозным» авиарейсом. Еще одна россиянка, входившая в состав экипажа яхты «Юминоко», ранее вернулась на родину морским транспортом. На судне остался капитан, который ожидает окончания карантинных мероприятий.

Как заявлял ТАСС капитан судна Виталий Плаксин, задержаны были трое из семи членов экипажа парусной яхты, которые с 25 марта не могли легализоваться на территории Таиланда из-за введенных в королевстве в связи с пандемией ограничений.

По словам Плаксина, когда сотрудники иммиграционной службы королевства прибыли на место стоянки яхты «Юминоко», там находился лишь он, а остальные члены экипажа были на берегу. Плаксин уточнил, что «изначально им устно разрешили сходить на берег для пополнения провизии, поскольку они оказались заложниками сложившейся ситуации».

«В этот раз сотрудники иммиграционной службы сделали предупреждение, запретив покидать яхту, однако спустя час, когда все уже вернулись на судно, нас забрали в иммиграционный центр», — говорил капитан судна агентству.

На троих членов экипажа были составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства за то, что они вышли на берег. После этого они были доставлены в полицейский участок, а Плаксин — на судно.

«После получения сведений об аресте российских граждан сотрудники Генконсульства установили с ними постоянный контакт и приняли необходимые меры консульского реагирования. 18 июня консульские должностные лица посетили заседание суда, на котором задержанные признали свою вину и согласились выплатить штраф в размере 5000 батов (около 10 тыс. руб.). Генконсульством также был проработан вопрос об освобождении россиян под залог и их депортации в Россию», — сообщили РБК в МИДе.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 9,12 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,4 млн человек. Число зараженных в Таиланде составило 3158 человек, скончались — 58.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Таиланд, задержание, новости, яхта
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