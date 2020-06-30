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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 35 человек с коронавирусом

Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня. Всего в столице скончались 3796 больных с диагностированным коронавирусом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались еще 35 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У всех пациентов была диагностирована пневмония. Общее количество смертей в столице, таким образом, достигло 3796.

Это максимальное суточное количество летальных случаев, зафиксированное в Москве с 19 июня, когда в столице скончались 48 человек. С 22 июня число смертей опустилось ниже 30 и вплоть до 29 июня не поднималось выше этой отметки. 25 июня в Москве был зафиксирован минимальный суточный прирост смертности пациентов с коронавирусом с 16 апреля — за сутки в городе умерли 12 человек.

Москва остается регионом с самой высокой смертностью больных с COVID-19. За ней идут Санкт-Петербург (1105) и Московская область (875). Также 373 человека умерли в Дагестане и 229 — в Нижегородской области.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 220 853 зараженных, из них в настоящий момент болеют 68 990 человек. Также 148 102 человек выздоровели.

В июне в Москве были реализованы сразу несколько этапов отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 9 июня власти отменили режим самоизоляции, цифровых пропусков и график прогулок. Также в июне заработали летние веранды кафе и ресторанов, после этого разрешили открыться и основным залам общепита. Были сняты ограничения на работу фитнес-залов, бассейнов, непродовольственных магазинов, разрешено сидеть на лавочках и заниматься на спортивных площадках.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены ограничений «ничего ужасного не произошло». «Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх», — сказал Собянин.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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