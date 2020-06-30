В Москве умерли еще 35 человек с коронавирусом

Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня. Всего в столице скончались 3796 больных с диагностированным коронавирусом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались еще 35 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У всех пациентов была диагностирована пневмония. Общее количество смертей в столице, таким образом, достигло 3796.

Это максимальное суточное количество летальных случаев, зафиксированное в Москве с 19 июня, когда в столице скончались 48 человек. С 22 июня число смертей опустилось ниже 30 и вплоть до 29 июня не поднималось выше этой отметки. 25 июня в Москве был зафиксирован минимальный суточный прирост смертности пациентов с коронавирусом с 16 апреля — за сутки в городе умерли 12 человек.

Москва остается регионом с самой высокой смертностью больных с COVID-19. За ней идут Санкт-Петербург (1105) и Московская область (875). Также 373 человека умерли в Дагестане и 229 — в Нижегородской области.