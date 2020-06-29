Мишустин заявил о снижении числа выявляемых заболевших COVID

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В России фиксируется с каждым днем все меньше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему», — сказал Мишустин. По словам премьер-министра, правительство планирует расширять тестирование, что позволит вовремя обнаруживать болезнь.

Он добавил, что подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства около 3,5 млрд руб. Роспотребнадзору, которые пойдут на производство тест-систем.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 641,1 тыс. (6719 новых случаев за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9166 человек (93 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 403,4 тыс. человек.



