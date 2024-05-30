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Дочь Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти матери

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Елизавета Карпушкина / ТАСС)

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, узнала о смерти матери ночью 29 мая. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. <...> Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади, и ты обрела покой», — написала Анна Заворотнюк.

О своей работе с  актрисой рассказала и режиссер Тамара Павлюченко, Заворотнюк сыграла в ее фильме «Машенька».

«Она была замечательная актриса, профессионал, чудная девочка. Она снималась у меня в «Машеньке» по Набокову, играла главную роль. Могу только сказать самое и самое хорошее», — сказала режиссер РБК.

По ее словам, с Заворотнюк «легко и хорошо работалось тогда». «А это была ее первая роль. Она еще была студенткой школы МХАТ, студентка», — вспомнила Павлюченко.

Жизнь и роли Анастасии Заворотнюк
Фотогалерея 
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева.

О смерти Анастасии Заворотнюк сообщили утром 30 мая. С 2018 года она перестала появляться на публике. СМИ писали, что актриса лечится от глиобластомы — опухоли головного мозга, но ее близкие официально не подтверждали диагноз.

Заворотнюк было 53 года. Наибольшую известность актриса получила после исполнения роли няни Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». Также она была ведущей многих телевизионных программ, например «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды».

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