Прокуратура: следователи работают на месте схода вагонов с рельсов в Ульяновске

В Ульяновске сошли с рельсов вагоны с газовым конденсатом

На станции Ульяновск-2 в городе сошли с рельсов цистерны, разлива газового конденсата не произошло, пострадавших нет. Экстренные службы исключили, что инцидент был результатом действий злоумышленников

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Два вагона с цистернами газового конденсата сошли с рельсов в Ульяновске при «производстве маневровых работ», одна из них опрокинулась, сообщила транспортная прокуратура региона.

«Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Video

Инцидент произошел около 4:20 по московскому времени, пишет прокуратура, СК сообщает о 4:10. Станция Ульяновск-2 расположена на берегу Волги неподалеку от центра Ульяновска.

На месте происшествия работают следователи, они проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК). Ведомство подтвердило, что разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал. Движение поездов на станции осуществляется в штатном режиме, рассказали порталу Ulpressa в РЖД.

Экстренные службы исключают возможность диверсии, пишет местный портал 73online.

В последние месяцы в разных регионах России сообщали о сходе поездов с рельсов, в некоторых случаях власти обвиняли в произошедшем «посторонних лиц». В частности, в середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму. В начале того же месяца поезд сошел с рельсов в Брянской области, после чего загорелся локомотив. Причиной инцидента стал взрыв на путях.