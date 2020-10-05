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NYT сравнила заросли борщевика в России с захватом «ядовитым пришельцем»

Борщевик «захватывает» все большие площади на российских территориях. Об этом говорится в статье американской газеты New York Times.

Как утверждается в материале, ядовитый сок борщевика способен вызвать ожоги третьей степени и слепоту, а через заросли этого растения невозможно пройти без специального костюма .

Изначально это растение произрастало на Кавказе, однако после Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства страны советские агрономы решили использовать быстрорастущий борщевик в качестве корма для скота, добавляется в материале.

К 1980-м годам, когда растение начало проникать в дикую природу центральной России, исследования показали, что коровы, питавшиеся борщевиком, давали невкусное молоко. Однако к этому периоду сдержать неконтролируемое распространение борщевика было уже невозможно.

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Борщевик Сосновского — опасное для человека растение, сок которого под влиянием солнечных лучей способен вызывать сильные ожоги.

В конце 1940-х годов его начали высаживать в различных регионах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в качестве источника сырья для производства силоса. В 2015 году борщевик был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры.

Из-за своих ядовитых качеств и быстрого распространения борщевик в последние годы стал существенной проблемой для многих регионов России.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках. Размер штрафа для собственников составляет 2–5 тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа составляет 20–50 тыс. руб., а для юридических — 150–700 тыс. руб.

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