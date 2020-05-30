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Пандемия коронавируса ,  
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Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

Инвестор астраханского пансионата пожаловался на отказ налоговой признать факт того, что оздоровительному учреждению полагаются субсидии от государства, после чего глава ФНС позвонил ему с извинениями и пообещал решить проблему
Сергей Васильев
Сергей Васильев (Фото: naufor / Facebook)

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса. Об этом инвестор написал в Facebook.

28 мая Васильев в колонке Forbes рассказал, что астраханская налоговая забраковала заявку пансионата на получение помощи от государства. По словам бизнесмена, причиной тому стал код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Гостиничному бизнесу, как указал Васильев, в ОКВЭД соответствует код 55, который указан в постановлении правительства о субсидиях. В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), помимо класса 55, также указана группа 55.90, которая включает в себя пансионаты, уточнил он. Однако местная налоговая, по словам Васильева, решила, что код 55.90 не является частью класса 55 и поэтому субсидия пансионату не положена.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«После вчерашней заметки в Forbes, он (Егоров) лично позвонил мне и попросил подробнее прояснить ему ситуацию, чтобы в максимально короткое время решить нашу проблему», — сообщил предприниматель.

По его словам, Егоров признал «очевидную ошибку» с ОКВЭДами, после чего принес извинения за действия сотрудников ведомства и «попросил быстро подать новую заявку, чтобы успеть получить субсидию до конца месяца».

«Нужно отдать ему должное, он все внимательно выслушал, попросил прислать все документы и подключил для решения этой проблемы своих заместителей», — добавил Васильев.

РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу.

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Фото: Георгий Абашвили / РБК

Правительство утвердило список пострадавших из-за коронавируса отраслей в начале апреля. Туда в том числе были помещены гостиницы. В документе у каждой отрасли был указан один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД. Однако предприниматели позднее неоднократно заявляли о невозможности получить господдержку, несмотря на то что фактически работают в пострадавших от пандемии сферах. Причина заключалась в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в государственных реестрах индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и ЕГРЮЛ как основной вид деятельности, не соответствовал виду реально осуществляемой деятельности.

Для таких случаев Минэкономразвития предложило разрешить малым и средним предприятиям уточнить код основного вида деятельности до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают код ОКВЭД пострадавших отраслей. В министерстве говорили, что это может расширить список получателей субсидий более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Авторы: Михаил Юшков, Ольга Агеева
Теги: ФНС, Егоров, субсидии
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