Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

Инвестор астраханского пансионата пожаловался на отказ налоговой признать факт того, что оздоровительному учреждению полагаются субсидии от государства, после чего глава ФНС позвонил ему с извинениями и пообещал решить проблему

Сергей Васильев (Фото: naufor / Facebook)

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса. Об этом инвестор написал в Facebook.

28 мая Васильев в колонке Forbes рассказал, что астраханская налоговая забраковала заявку пансионата на получение помощи от государства. По словам бизнесмена, причиной тому стал код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Гостиничному бизнесу, как указал Васильев, в ОКВЭД соответствует код 55, который указан в постановлении правительства о субсидиях. В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), помимо класса 55, также указана группа 55.90, которая включает в себя пансионаты, уточнил он. Однако местная налоговая, по словам Васильева, решила, что код 55.90 не является частью класса 55 и поэтому субсидия пансионату не положена.

«После вчерашней заметки в Forbes, он (Егоров) лично позвонил мне и попросил подробнее прояснить ему ситуацию, чтобы в максимально короткое время решить нашу проблему», — сообщил предприниматель.

По его словам, Егоров признал «очевидную ошибку» с ОКВЭДами, после чего принес извинения за действия сотрудников ведомства и «попросил быстро подать новую заявку, чтобы успеть получить субсидию до конца месяца».